Bakan Bayraktar: Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak

Resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Suriye'ye 2 milyar metreküplük gaz ihracatının kısa sürede başlayacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Bayraktar, Suriye'ye elektrik ihracatını 3 katına çıkararak gelecek aylarda 1000 megavatlık ihracat gerçekleştirmek istediklerini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şam'da Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile görüşecek. Görüşmenin ardından iki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında işbirliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor.