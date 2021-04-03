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HaberlerGündemSON DAKİKA! Bakan Ersoy, Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit kapağını açtı - HABERLER
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit kapağını açtı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum ilçesinde 2 bin 400 yıllık lahit kapağını açarak, incelemelerde bulundu. Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, lahitin 8 Mart'ta yapılan kazı sırasında keşfedildiğini söyledi.

SON DAKİKA! Bakan Ersoy, Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit kapağını açtı - HABERLER
AA

Ersoy, Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısında ortaya çıkan ve Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müze Müdürlüğünce kazı çalışması başlatılan lahit mezar alanında inceleme yaptı.

Yürütülen çalışmalarda ortaya çıkan 2 bin 400 yıllık mezarın kapağını açan Ersoy, Müze Müdürü Hüseyin Toprak'tan bilgi aldı.

Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, lahitin 8 Mart'ta yapılan kazı sırasında keşfedildiğini söyledi.

Lahitin üst kapağının ilk defa bugün basın mensuplarıyla açıldığını aktaran Ersoy, "Mezarın içinde bir bay ve bayanın iskeletleri var. Burası 2 bin 400 yıllık bir yer. Milattan Önce 4. yüzyıla ait Halikarnasosun bir doğu nekropol kısmı olduğu düşünülüyor. Bizi sevindiren yanı hiç bozulmamış olması. Hiçbir yerden de hasar almamış gömüldüğü gibi kalmış. İçindeki malzemelerde hiçbir sarsıntıdan etkilenmemiş." ifadesini kullandı.

Bölgeyi geçici olarak kapatacaklarına değinen Ersoy, daha sonra üzerine çadır yaparak güneşten koruyacaklarını, yavaş yavaş içerisindekilerin çıkarılacağını dile getirdi.

ÇIKARILAN ESERLER MÜZEDE SERGİLENECEK

Ersoy, ilk etapta mezardan bazı eşyalar bulunduğunu ama çok şey çıkacağına inandıklarına işaret ederek, "Burada çok şey var. Çamurun altında olduğu düşünülüyor. Bunların hepsini bulacaklar. İyi bir değer oldu. Kazı çalışması Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi tarafından yürütülüyor. Mezardan çıkarılan tüm eserler müzeye götürülerek sergilenecek." diye konuştu.

Bodrum'un sezona girmek üzere olduğunu aktaran Ersoy, sezon öncesi bu gelişmenin güzel bir haber olduğunu bildirdi.

Bakanlık olarak Bodrum'un arıtma tesisleri ve kanalizasyon sistemlerini de yaptıklarını anlatan Ersoy, yürütülen çalışmaları da incelediğini, hedeflerinin 20 Nisan gibi yerleşim noktalarından çıkarak, asfaltlama çalışması yapmak olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak 2022 sezonu başlamadan önce üstlendikleri arıtma bölgelerinin inşaatını bitirme hedefinde olduklarına değinen Ersoy, bir sonraki sezona hazır girmek istediklerini kaydetti.

Bodrum'da bazı işletmelerin sahiline dökülen "beyaz kum" görünümlü mermer tozuyla ilgili konunun çevre konusu olduğunu belirten Ersoy, " Konu doğayla alakalı bir konu. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çalışma yapıyor. Bodrum'da gerekli düzenlemeler yapılıyor." dedi.

Ersoy, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

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