Bakan Koca'dan 'eve dön' çağrısı 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamasız ilk cumartesi gününün tadını çıkaranlara bir mesajda bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok:) Yavaş yavaş evin yolunu tutsak?" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, daha önce yaptığı paylaşımlarda ise "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı. Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım. Zor günlere dönüş yolunu kapatalım: Dışarı çıkıyorsak, maske takalım" dedi.

Bakan Koca, öte yandan "Mutlu Cumartesi! Hata yaparsak, bir hafta on gün sonra üzülürüz" uyarısında bulundu.