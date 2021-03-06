Bakan Koca'dan kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesiye ilişkin açıklama 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi gününe dikkat çekti. Bakan Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" açıklamasında bulundu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım."

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021

İSTANBUL'DA KISITLAMASIZ İLK CUMARTESİ: DURAKLARDA YOĞUNLUK

Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi günü toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Son yapılan kabine toplantısının ardından Cumartesi günleri kısıtlama kaldırıldı. İstanbul'da kısıtlamanın kaldırılmasının ardından işe gitmek için evlerinden çıkanlar otobüs ve minibüs duraklarına geldi. Vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi. Kadıköy ve Kartal'da bazı otobüs duraklarında bekleyenlerin sosyal mesafe kuralını unutularak otobüse bindikleri görüldü.

Kısıtlamanın kalktığı cumartesi günü trafik ekiplerinin toplu taşıma araçlarında denetimleri de devam etti. Ekipler evrak kontrolü yaptıktan sonra vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2 MİLYON 608 BİN 848'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 214 Covid-19 testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1.232 oldu, 7 bin 711 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 608 bin 848'e yükseldi."