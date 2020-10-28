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HaberlerSağlıkSon dakika: Bakan Koca paylaştı! Bilim Kurulu toplantılarında bir ilk - Haberler
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Bakan Koca paylaştı! Bilim Kurulu toplantılarında bir ilk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarının ülke genelinin % 40’ına ulaştığı İstanbul’da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocakta başlayan kurulun Ankara dışında yapacağı ilk toplantı olacak" açıklamasında bulundu

Son dakika: Bakan Koca paylaştı! Bilim Kurulu toplantılarında bir ilk - Haberler
Bakan Koca paylaştı! Bilim Kurulu toplantılarında bir ilk
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarının ülke genelinin % 40’ına ulaştığı İstanbul’da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocakta başlayan kurulun Ankara dışında yapacağı ilk toplantı olacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde ise "İstanbul'da vaka sayıları Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe vericidir" diye konuşmuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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