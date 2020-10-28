Bakan Koca paylaştı! Bilim Kurulu toplantılarında bir ilk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarının ülke genelinin % 40’ına ulaştığı İstanbul’da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocakta başlayan kurulun Ankara dışında yapacağı ilk toplantı olacak" açıklamasında bulundu.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 28, 2020
Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde ise "İstanbul'da vaka sayıları Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe vericidir" diye konuşmuştu.
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