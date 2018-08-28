Kurum'un verdiği bilgiye göre, bugün başlayıp 31 Ekim'e kadar sürecek konut kampanyasında banka ve kefalet olmayacak. 12. ve 24. aylarda yüzde 15'lik ara ödeme olacak. 120 ayda yüzde 0.98 vade farkı uygulanacak.

Projelerin satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak.

Kurum, kampanyanın 100 bin konutu kapsadığını ve tüm inşaat firmalarının katuılacağını ifade etti.

Kurum'un toplantıda örnek olarak gösterdiği ödeme tablosu:

Örnek ödeme planı:

Dairenin fiyatı: 1 milyon lira

İndirimli fiyat: 900 bin lira

Peşinat: 90 bin lira

12. ay ara ödeme: 135 bin lira

24. ay ara ödeme: 135 bin lira

Krediye esas tutar ise: 540 bin lira

Aylık taksit: 7.673 lira

Peşinat hariç toplam ödeme: 1 milyon 190.724 lira

Vadelendirilmiş daire fiyatı: 1 milyon 280 bin 724 lira

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Kurum'un verdiği bilgiler şöyle:

"Kampanyanın özü şu. Projelerin satış fiyatı üzerinden başta yüzde 10 indirim yapılacak. Peşinat minimum yüzde 10. Ancak bu peşinat bugün diyelimki döviz ve altınla yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı. Altın ve dövizi bugünkü kurdan neyse bu kur bir kenara konulacak ve süreç içerisinde döviz ve altında artış olursa, bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek.

Dolayısıyla kimsenin dövizi ve altınını kenarda tutması söz konusu değil. Burdaki artışın birebir verdiği peşinat kadar yansıması daire fiyatından düşülecek. 12. ve 24. aylarda yüzde 15'lik ara ödemeler söz konusu. Geriye kalan 120 aylık tutar ise aylık 0,98 vade farkıyla yüzde 60'lık kısım için banka ve kefil olmadan yüklenicilerimiz, idarelerimiz kendi içerisinde kredilendirme yapacaklar. Bu da dairenin totaline baktığımızda yaklaşık yüzde 84 vade farkına geliyor.

6 ay veya bir yıl içinde dairenin borcunu kapatmak isteyenlere de ayrı ayrı avantajlar var. Banka ve kefaletin olmaması da yüklenicilerin ve sektörün büyük bir fedakarlığı.

Bu milli duruş, milli birlik ve milli seferberlik birilerini rahatsız ediyor. Bugün bizim sektörümüzün kazanma değil fedakarlık günü. Şu anda bakanlığımız ve devletimiz bu duruşu net bir şekilde gösteriyor. Vatandaşımız her zaman devletinin yanında oldu. 100 günlük eylem planlarını hazırladık. Yaklaşık 39 eylemimiz var ve hiçbir eylemden geri durmuyoruz. Aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."

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