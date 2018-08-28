Konutta yeni kampanya
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Son dakika! Konutta yeni seferberlik kampanyasının detayları belli oldu

son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen ve gayrimenkul sektörünü bir araya getiren konutta yeni seferberlik kampanyasının detayları ortaya çıktı. Bugun başlayıp 31 Ekim'e kadar sürecek olan kampanyada hem fiyat hem de faiz düşürülecek. Ayrıca peşinatın dövizle yatırılması durumunda alıcıya kur garantisi verilecek. İşte detaylar...

28.08.2018 - 07:58 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından bugün açıklanacak olan kampanyaya, Emlak Konut GYO ile sektörün 3 çatı derneği Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) üyesi onlarca firma da destek verecek.

Bugün başlayarak 31 Ekim’e kadar sürecek kampanyada firmalar, bankalar olmadan kendi bünyelerinde 120 aya kadar faizi 0.98’e çekmeyi planlıyor. Kampanya ile atılacak bir diğer adım ise indirim olacak. Firmalar konut fiyatlarında yüzde 10 indirim yapacak.

DÖVİZLE ÖDEYENE KUR GARANTİSİ

Öte yandan sürpriz bir gelişme olarak, peşinatı döviz üzerinden ödeyenlere kur garantisi sağlanacak. Buna göre dövizle ödenecek peşinat, Merkez Bankası'nın o günkü kuru üzerinden TL'ye çevrilecek. 12 ay sonra tekrar bakılacak ve eğer kur yükseldiyse bu sefer o seviye baz alınacak. Aradaki artış miktarı alıcının taksitlerinde düşülecek.

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