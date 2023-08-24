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        Haberler Ekonomi Para Son dakika: Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama - Para Haberleri

        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerindeki faiz artırımı sonrası "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 14:38 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:43
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        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın 750 baz puanlık faiz artırımının ardından sosyal medya hesabından kısa bir açıklamada bulundu.

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Bakan Şimşek açıklamasında "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

        Merkez Bankası bugün aldığı kararla 250 baz puanlık beklentiye karşın 750 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 25'e yükseltti.

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        #mehmet şimşek
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