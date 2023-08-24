Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 750 baz puanlık faiz artırımına gitti. Piyasa beklentisi 250 baz puanlık bir faiz artırım kararı gelmesi yönündeydi. PPK karar metninde "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir" ifadeleri yer aldı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK, beklentilere paralel bir şekilde, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puanlık artırımla yüzde 25'e çekti.

PPK, haziran toplantısında 650, temmuz toplantısında ise 250 baz puanlık faiz artırım kararları almıştı.

PPK karar metninde Kurul'un, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi.

Yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiği belirtilen karar metninde "Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir" denildi.

Metinde "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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