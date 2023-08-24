Merkez kararı sonrası dolarda sert düşüş

Merkez Bankası 250 baz puanlık beklentiye karşın 750 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 25'e yükseltti.

Kararın yanında karar metninde "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir" ifadelerinin de yer alması kurda sert düşüş getirdi.

Dolar/TL güne 27.20'den başlamış saat 14.00'teki faiz kararı öncesinde ise 27.21'den işlem görüyordu.

Kararın ardından ise sert bir düşüş yaşandı. TSİ 15.50 itibarıyla dolar/TL günlük yüzde 6.2'lik düşüşle 25.50'ye geriledi.

Kararın ardından Türkiye'nin 5 yıllık risk primi de 415'ten 398'e geriledi.

DOLAR $ 25,6853 -5,53 Alış: 25,6261

Satış: 25,7446 Son Güncellenme Tarihi: 24/08/2023 16:34:17

BORSADA BANKA HİSSELERİ COŞTU

Borsa İstanbul'da ise faiz kararının ardından banka hisselerinde hızlı bir yükseliş yaşandı. BIST bankacılık endeksindeki günlük yükseliş yüzde 8'i aştı.

Bankalardaki bu yükselişe rağmen BIST 100 endeksindeki yükseliş TSİ 15.50 itibarıyla yüzde 0.7 ile sınırlı kaldı.