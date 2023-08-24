Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Ekonomi Para Uzmanlar faiz kararını değerlendirdi - Para Haberleri

        Uzmanlar faiz kararını değerlendirdi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini beklentilerin üzerinde artırırken, uzmanlar, söz konusu kararı enflasyonla mücadele kapsamında olumlu buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 17:10 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzmanlar faiz kararını değerlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bugün piyasa beklentilerinin üzerinde faiz artışına giden TCMB, politika faizini, 750 baz puan yükselişle yüzde 25'e çıkardı.

        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çıkarılacağını tahmin etmişti.

        Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık, faiz kararının "sürpriz" olduğunu ifade ederek, borsa açısından ilk etkiyi kestirmenin güç olduğunu ancak bunu orta vadede endeks trendini güçlendirecek bir hamle olarak öngördüklerini söyledi.

        Dükkancık, "Sürpriz kararın ardından kartlar yeniden dağıtılacaktır. Sektörel bazda değerlendirmeler yeniden yapılacaktır. İlk etkiden sonra daha sağlıklı bir fiyatlama ve dengelenme olacaktır. Şimdilik 'temkinli iyimser' kalmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        TCMB'nin bu faiz kararının oldukça "şahin" bir adım olarak nitelendirilebileceğini ifade eden Dükkancık, "Bu karar, Banka'nın sürekli bir faiz artışı veya bu büyüklükte adımların devamı olacağı anlamına gelmez. Buna karşın TCMB, bu kararla gerekli adımları gerektiği zamanda, kararlılıkla atacağını gösterdi." dedi.

        'MERKEZ SAHALARA DÖNDÜ'

        NCM Menkul Değerler AŞ Kurumsal İlişkiler Direktörü Ahmet Uluhan ise uzun zaman sonra ilk etkin faiz artırımının gerçekleştiğini ve kararın oldukça "şahin" olduğunu belirterek, "Merkez Bankası enflasyonla mücadelede sahalara döndü." değerlendirmesinde bulundu.

        Kurul'un, paylaştığı metinde, gayet net ve vurucu mesajlarla "fiyat istikrarı için daha etkin politikaları devreye almaya devam edeceğini" bildirdiğini aktaran Uluhan, sürpriz faiz kararının kısa vadede kur hareketleri üzerinde, uzun vadede de bozulan enflasyon beklentilerinin tekrar düzelme eğilimine girmesinde pozitif yönlü etkisinin olacağını düşündüğünü kaydetti.

        'SON DERECE DOĞRU VE YERİNDE'

        Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova ise kararın son derece "doğru" ve "yerinde" olduğunu söyledi.

        Politika metnindeki tespitlerin güçlü ve gerçeklerle uyumlu olduğunu aktaran Arzova, "Benim en çok dikkatimi çeken, 'Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir' denilmesi." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ağustos'un son haftası da çok sıcak!
        Ağustos'un son haftası da çok sıcak!
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Kural değişmedi yine davalık
        Kural değişmedi yine davalık
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında