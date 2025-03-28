Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz senenin son aylarından bu yana gündemde olan sosyal medyada yaş kısıtlamasına dair açıklamada bulundu, Bakan Uraloğlu, "Sosyal medyada 13'le 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altına izin verilmesin" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YAŞ SINIRI

Düzenlenen buluşmada basın mensuplarıyla bir araya gelen Abdulkadir Uraloğlu,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birinci derecede, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile de genel anlamda sosyal medyada yaş sınırlamasını değerlendirdiklerini vurgulayarak, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ekipleri bir araya geldik. Aşağı yukarı bir yol haritası tespit ettik. Onu artık metne dökme noktasında hazırlıklarımızın hepsini yaptık. Geldiğimiz nokta şudur: Sosyal medyada 13’le 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altı izin verilmesin şeklinde. Genel bir mutabakat sağladığımızı söyleyebiliriz. Bunu ete kemiğe büründürüp Meclisimizin takdirine AK Parti grubumuz tarafından bu getirilecek. Böyle bir düzenlemeyi bu sene içerisinde inşallah yapmış oluruz" şeklinde konuştu

"ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Geçtiğimiz dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konu ile ilgili, "Artık ciddi bir soruna dönüşen dijital bağımlılık riskine karşı da çocuklarımızı korumak zorundayız" ifadelerini kullanmıştı. Göktaş, "Dijital bağımlılıkta 13 yaşa kadar kısıtlama, 13-16 arası ebeveyn onayı olacak şekilde kademeli bir düzenleme önereceğiz. Bunun için yasal bir düzenlemeye gidilmesi yönünde çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Bakanlık olarak, ilgili paydaş Bakanlıklarımızla hayata geçirilecek bu yasal düzenlemeyle çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz" diye konuşmuştu.