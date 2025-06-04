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        Haberler Gündem 10 ilde siber suç operasyonu: 24 şüpheli tutuklandı

        Bakan Yerlikaya: Bilişim suçlarına yönelik operasyonlarda 24 tutuklama

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 10 il merkezli operasyonda 93 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 24'ünün tutuklandığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:19 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:37
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        Bakan Yerlikaya: Bilişim suçlarına yönelik operasyonlarda 24 tutuklama
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında jandarma tarafından düzenlenen 10 il merkezli operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

        Buna göre; İl Jandarma Komutanlıkları tarafından İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Elazığ, Zonguldak, Yalova, Ardahan, Eskişehir ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda 93 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı, 37'si hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin haklarında 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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