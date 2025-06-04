İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında jandarma tarafından düzenlenen 10 il merkezli operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre; İl Jandarma Komutanlıkları tarafından İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Elazığ, Zonguldak, Yalova, Ardahan, Eskişehir ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda 93 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı, 37'si hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin haklarında 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldı.