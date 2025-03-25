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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA FLAŞ AÇIKLAMA: Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar bin 418 şüpheli gözaltına alındı. Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 16:43 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:55
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        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1.418 şüpheli gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya şunları söyledi: "Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak.

        Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum.

        Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir."

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