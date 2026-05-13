Bakanlık açıkladı! 47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 gözaltı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "47 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı" denildi
İçişleri Bakanlığı, 47 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 324 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik 47 ilde operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bu kapsamda, Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda; haklarında aranma kaydı bulunduğu, terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 324 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucunda; 1 adet tabanca, 4 adet tüfek, 122 adet fişek, yaklaşık 9 milyon 679 bin 750 TL değerinde finansal varlık ile örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirilirken açıklamanın devamında, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü, gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi