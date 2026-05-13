Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bakanlık açıkladı! 47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 gözaltı

        Bakanlık açıkladı! 47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "47 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 11:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı, 47 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 324 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik 47 ilde operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı.

        Bu kapsamda, Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda; haklarında aranma kaydı bulunduğu, terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 324 şüpheli yakalandı.

        Operasyonlar sonucunda; 1 adet tabanca, 4 adet tüfek, 122 adet fişek, yaklaşık 9 milyon 679 bin 750 TL değerinde finansal varlık ile örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirilirken açıklamanın devamında, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü, gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gelecek yıl 32 ilde olacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 25 Nisan'da Şanlıurfa'da başladı. Festival, 15 Kasım'da Adana'da sona erecek. Festivalin düzenleneceği 26 ilin toplam; 360.076 km²'lik alanı, Türkiye yüzölçümünün % 46'sına denk geliyor. Bu illerde yaşayan 59.826.303 kiş...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!