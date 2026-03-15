Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Bakanlık açıkladı! Araması bulunan 72 suçlu Türkiye'ye getirildi

        Bakanlık açıkladı! Araması bulunan 72 suçlu Türkiye'ye getirildi

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kırmızı bültenle aradığımız 32, ulusal seviyede aradığımız 40 suçlu olmak üzere, toplam 72 suçlu; Gürcistan(54), Almanya(9), Karadağ(2), Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, K.K.T.C. ve Bulgaristan'dan ülkemize geri getirildi" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2026 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        72 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 kişi olmak üzere, toplam 72 suçlu Türkiye'ye getirildi.

        İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan suçlulara yönelik; ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışmalar sonucunda 72 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

        Bu kapsamda, Gürcistan’dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 17, ulusal seviyede aranan 37 olmak üzere toplam 54; Almanya’dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 9; Karadağ’dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 2; Arjantin, Kolombiya ve Rusya’dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 1’er; Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak ve İsveç’ten ulusal seviyede aranan 1’er suçlu yakalandı.

        Yakalananların şu suçlardan arandıkları belirtildi:

        "Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık, kamu görevlisi/banka çalışanı gibi tanıtarak dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme, kasten yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kadına karşı şiddet, tehdit, güveni kötüye kullanma, izinsiz kazı, vergi usul kanununa muhalefet, karşılıksız çek, silahla tehdit, terör örgütü propagandası, silahlı terör örgütüne üye olma, ruhsatsız silah bulundurma, alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma, konutta yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, yasa dışı bahis ve fuhşa aracılık."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de ölen Ayşegül Eraslan'ın son görüntüleri; oyuncu Sunay Kurtuluş 1 saat önce evine gelmiş

        KAĞITHANE'de moda tasarımcısı, sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'ın (27), yaşadığı evde ölü bulunmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Eraslan'ın olaydan 2 gün önce Mısır tatilinden geldiği öğrenildi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri yaptığı çalışmalarda, Eraslan'ın evine olaydan 1 saa...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu sessizliği!
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        "Türkiye artık benim vatanım"
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber
