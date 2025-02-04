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        Haberler Gündem Politika Tuncer Bakırhan: Öcalan tarihi çağrı yapacak | Son dakika haberleri

        Bakırhan: Öcalan tarihi çağrı yapacak

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. 15 Şubat da olabilir sonrası da olabilir" açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 13:32 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:39
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        Bakırhan: Öcalan tarihi çağrı yapacak
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Abdullah Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. 15 Şubat da olabilir sonrası da olabilir" dedi.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Bakırhan, "Öcalan tarihi bir çağrıyı hazırlanıyor, evet tarihi çağrı yapılacak" dedi.

        Bir gazetecinin "Silah bırakma çağrısı mı" sorusuna Bakırhan, "Tarihi bir çağrı, kesin içeriğini bilmiyorum içinde ne olduğunu, çok bilmiyoruz. Heyetlerden aldığımız bilgilere göre konuşuyorum, muhtemelen bu çağrı içerisinde benzer şeyler olma ihtimali yüksek. Çok kısa bir süre içinde bir hazırlık var, bir çalışma var tarihini belirtmiyorum. 15 Şubat da olabilir sonrası da olabilir" dedi.

        İmralı'da yeni bir görüşme olup olmayacağı yönündeki soruya ise Bakırhan, "Henüz bu konuda bir netlik yok çağrıyı bekliyoruz" yanıtını verdi.

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