DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Abdullah Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. 15 Şubat da olabilir sonrası da olabilir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakırhan, "Öcalan tarihi bir çağrıyı hazırlanıyor, evet tarihi çağrı yapılacak" dedi.

Bir gazetecinin "Silah bırakma çağrısı mı" sorusuna Bakırhan, "Tarihi bir çağrı, kesin içeriğini bilmiyorum içinde ne olduğunu, çok bilmiyoruz. Heyetlerden aldığımız bilgilere göre konuşuyorum, muhtemelen bu çağrı içerisinde benzer şeyler olma ihtimali yüksek. Çok kısa bir süre içinde bir hazırlık var, bir çalışma var tarihini belirtmiyorum. 15 Şubat da olabilir sonrası da olabilir" dedi.

İmralı'da yeni bir görüşme olup olmayacağı yönündeki soruya ise Bakırhan, "Henüz bu konuda bir netlik yok çağrıyı bekliyoruz" yanıtını verdi.