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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski nişanlısını pompalı tüfekle darbetti, kadın şikayetçi olmadı! - Son dakika haberler

        Bakırköy'de eski nişanlısını pompalı tüfekle darbetti

        İstanbul Bakırköy'de akşam saatlerinde bir kişi eski nişanlı olduğu öğrenilen bir kadını pompalı tüfek ve tekmelerle darbetti. Kadın saldırı sonrası şikayetçi olmayınca, saldırgan serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:54
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        Eski nişanlısını pompalı tüfekle darbetti!
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        İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir erkek iddiaya göre, eski nişanlısını sokak ortasında pompalı tüfekle dakikalarca darbetti. Kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Cevizlik Mahallesi Hamam Sokak'ta akşam saatlerinde yaşandı. Sudenur P. ile adının Ahmet olduğu öğrenilen eski nişanlısı arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki pompalı tüfekle kadını darbetmeye başladı.

        ŞİKAYETÇİ OLMADI, SERBEST

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli, nişanlısının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

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        KADININ DARBEDİLDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

        Genç kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli, kadını pompalı tüfekle darbetti. Korunmak için saklanan kadına pompalı tüfeğin kabzasıyla vurmaya devam eden şüphelinin tekme attığı da görüldü. Görüntülerde kadının kendini savunmaya çalıştığı sırada, şüphelinin olay yerinden kaçarak uzaklaştığı da görülüyor.

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