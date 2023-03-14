Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine balayı için gelen Mutlu Akbaş (24) ile Kader Akbaş'ın (27) otel odasında cansız bedenleri bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

İstanbul'da yaşayan ve bir tekstil fabrikasında çalıştıkları öğrenilen Mutlu Akbaş ve eşi Kader Akbaş, yaptıkları evlilik sonrası balayı için Kapadokya'ya gitmeye karar verdi.

Bölgeye giden ve otelde kalan çiftten haber alamayan otel görevlileri kapıyı açtı. Çifti hareketsiz halde bulan çalışanlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.