        Son dakika: Balıkesir'deki restorana gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi

        Balıkesir'deki restorana gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yeni yılın ilk gününde bir silahlı saldırı düzenlenmişti. 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi. Olayın ardından kısa sürede jandarma ekiplerince gözaltına alınan Gürkan T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 12:50 Güncelleme: 05.01.2026 - 12:50
        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde restorana yapılan silahlı saldırıda yaralananlardan birinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 oldu.

        RESTORANA SİLAHLI SALDIRIDA BULUNULMUŞTU

        AA'daki habere göre; Kızko sahilinde bulunan bir restorana 1 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlardan Zafer Aydoğdu (50), kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        2 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ

        Evli ve 2 çocuk babası Aydoğdu'nun hayatını kaybetmesiyle olaydaki ölü sayısı 2'ye yükseldi.

        ALKOLLÜ İÇECEK ALAMADIĞI İÇİN ATEŞ AÇMIŞTI

        Yeni yılın ilk saatlerinde Kızko sahilindeki bir restorana gelen Gürkan T. (42), işletme sahibi Ahmet E.'den alkollü içecek istemiş, olumsuz yanıt alması üzerine aracına giderek aldığı tüfekle tekrar içeri girip etrafa rastgele ateş açmıştı.

        SALGIRGAN TUTUKLANMIŞTI

        Saldırıda Hasan Durko olay yerinde hayatını kaybetmiş, Zafer Aydoğdu, işletme sahibi Ahmet E. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralanmıştı. Olayın ardından kısa sürede jandarma ekiplerince gözaltına alınan Gürkan T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

