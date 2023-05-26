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Kızının intihar ettiğine inanmadığını dile getiren Tuncel, şöyle konuştu: "Çocuğum intihar edecek karakterde biri değildi. Gerekli ifadelerimi savcılarıma ilettim. Savcılar gerekli açıklamaları yapacak. Devletimiz gerekeni takip ederek, yapacak. Kızımla en son salı günü görüşmüştüm. Kızımla gezmeyi düşünüyorduk. Kızım istifa edecekti. Görmediğim ve duymadığım konular hakkında bir şey söylemek istemiyorum."