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HaberlerGündemSon dakika... Barış Pınarı'nda 1 asker şehit! - Haberler

Son dakika... Barış Pınarı'nda 1 asker şehit!

İHA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 11 Ekim 2019 tarihinde Rasulayn Bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 15 Kasım 2019 tarihinde şehit olmuştur" denildi

şehit haberi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 11 Ekim 2019 tarihinde Rasulayn Bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 15 Kasım 2019 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

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