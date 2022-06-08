Başkentte büyük panik! Son anda kurtarıldı 0:00 / 0:00

İHA

Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçesinde yoğun sağanak yağış etkili oldu. Caddeleri ve evleri su bastı.

İHA'nın haberine göre Keçiören'de bir vatandaş selde bir süre sürüklendi. Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.

ARAÇLAR SEL SULARINA GÖMÜLDÜ

Kent genelinde akşam saatlerinde gerçekleşen sağanak, Çankaya ilçesinde olumsuzluklara neden oldu. Kırkkonaklar Mahallesi'nde sel sularının taşıdığı kaya parçaları yolu araç geçişine kapattı. Belediye görevlileri, iş makineleriyle yolu açtı. Kırkkonaklar Mahallesi'nde bir merdivenden akan selin görüntüsü şelaleyi andırdı.

YOLLAR KAPANDI, SERVİS ARACINDAKİ 4 KİŞİ MAHSUR KALDI

Turan Güneş Bulvarı'nda yol üzerinde bulunan dükkanları su bastı. Esnafın kovalarla suyu tahliye çalışması kameraya yansıdı. Beşevler Mahallesi'nde Gazi Üniversitesi'ne giden alt geçide sel suyu doldu. Vidanjörle suyun tahliyesi için çalışma yapıldı. Bahçelievler Mahallesi'nde ise geçen yıl hizmete açılan bisiklet yolu çöktü. Gaziosmanpaşa Mahallesi Koza Caddesi'nde bir servis minibüsü selin ortasında arızalandı. Araçta mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekibince kurtarıldı.