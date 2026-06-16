Batman'da 5 yıl sonra aydınlatılan Mehmet Şirin Çelik cinayetinde 5 kişi tutuklandı
Batman'da 2021 yılında hayvanlarını otlatırken silahlı saldırıda öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı
Batman'da 2021 yılında hayvanlarını otlatırken silahlı saldırıda öldürülen Mehmet Şirin Çelik ile ilgili yeniden başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.
TEKRARDAN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
DHA'daki habere göre olay; 20 Nisan 2021'de Batman'ın Beşiri ilçesinde meydana geldi. Hayvanlarını otlattığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Şirin Çelik, yaşamını yitirdi. Uzun süre 'faili meçhul' olarak kalan cinayetle ilgili Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yeniden çalışma başlatıldı.
11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında 12 Haziran'da Batman ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyon bilgilerini Adalet Bakanı Akın Gürlek de sanal medya hesabından duyurdu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2’si adli kontrolle olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.