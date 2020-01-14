Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

İstanbul Anravutköy’de ormanlık alanda cesedi bulunan Melahat İşbir adlı kadının katili 20 yaşındaki oğlu Batuhan Ü. çıktı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün öğle saatlerinde devriye görevi yaparken iki kişi polis aracını durdurdu. Gençler polislere ormanda mantar toplarken gördükleri kazılı alanı eşelediklerinde bir battaniye bulduklarını, battaniyeyi açınca da kötü koku yayıldığını anlattı. Gençlerin tarif ettiği yere giden polisler battaniye içinde bir kadın cesedi buldu.

ÖNCE KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ceset üzerinde yapılan incelemede kadının başına sert bir cisimle vurulduğu belirlendi. Öldürülen kadının 40 yaşındaki Melahat İşbir olduğu tespit edildi. İşbir'in Esenler'de ikamet ettiği, daha önce iki evlilik yapıp ayrıldığı, iki eşinden de birer çocuğu olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

OĞLU VE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda, cinayet kısa sürede çözüldü. Melahat İşbir’in katili 20 yaşındaki oğlu Batuhan Ü. çıktı. Batuhan Ü. ve cesedi ormana gömmesinde kendisine yardımcı olduğu öğrenilen arkadaşı Furkan S. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan soruşturmada cinayetin nedeni ortaya çıktı.

KESERLE BAŞINA VURMUŞ

Polise ifade veren Batuhan Ü., annesiyle Esenler'deki evde yaşadığını belirterek, olay günü eve gittiğinde tanımadığı bir erkek şahıs gördüğünü söyledi. Erkek şahıs gittikten sonra annesiyle tartışmaya başladığını belirten Batuhan Ü., çıkan tartışmada keserle annesinin başına vurduğunu anlattı. Bu darbeyle annesinin öldüğünü gören Batuhan Ü., arkadaşı Furkan S.'yi çağırarak, annesinin cesedini battaniyeye sarıp Arnavutköy'e götürüp gömdüğünü belirtti.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.