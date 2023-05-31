Batum'daki saldırıdan da Barış Boyun örgütünün izi çıktı!

Şişli'de Sırp çete lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesi olayından sonra gözaltına alındığı öğrenilen Yalçın’ın serbest kaldıktan sonra yurt dışına çıktığı belirlendi. Batum’daki saldırıda yaralanan Bayram Demir’in de, Barış Boyun suç örgütünün yönetici kadrosunda yer aldığı öğrenildi. İstanbul’da düzenlenen operasyonla çökertilen 'Barış Boyun suç örgütü'nün önemli isimlerine yurt dışından silahlı saldırı düzenlendiği haberleri gelmeye başladı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre bir hafta önce Barış Boyun’un sağ kollarından biri olan Emircan Yılmaz ve iki adamı Gürcistan’a bağlı Abhazya’da silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sonucu Emircan Yılmaz öldürüldü iki kişi ise yaralandı. Gürcistan’da yaşanan bu olay dışında başka bir saldırının da gerçekleştiği ortaya çıktı.

7 AY ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ Silahlı saldırı 7 ay önce Gürcistan’a bağlı bir özerk bölge olan Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum’da gerçekleşti. Bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırı sonucu 19 yaşındaki Edip Yalçın öldürüldü. Saldırıda Bayram D. adlı kişi ise yaralandı. BARIŞ BOYUN’UN ADAMI ÇIKTI Batum’da 7 ay önce gerçekleşen silahlı saldırının nedeni ve içeriği bilinmiyordu. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ‘Barış Boyun suç örgütü’ne yönelik düzenlediği geniş çaplı operasyonun ardından Batum’da öldürülen Edip Yalçın ve yaralanan Bayram D.'nin bağlantıları da ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalarda Batum’da yaralanan Bayram D. ve öldürülen Edip Yalçın’ın isimlerinin Barış Boyun suç örgütü soruşturma dosyasında yer aldığı ortaya çıktı. VUKOTİÇ OLAYINDA GÖZALTINA ALINMIŞ Edip Yalçın'ın Barış Boyun çetesinin adamlarından biri olduğu belirlenirken, Bayram D.'nin ise örgütün yönetici kadrosunda olduğu belirtildi. Yalçın’ın, 8 Eylül 2022’de Şişli’de öldürülen Sırp çete lideri Jovan Vukotic’in olayından sonra gözaltına alındığı ve bir süre sonra serbest kaldığı öğrenildi. Serbest kaldıktan sonra Gürcistan’a kaçtığı belirlenen Edip Yalçın 18 Ekim günü uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.