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        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda cansız beden bulundu

        İstanbul Bayrampaşa'da bir evde dondurucu içerisinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Polis ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 12.07.2023 - 14:05
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda bulundu
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        İstanbul Bayrampaşa’da dondurucuda parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis çok yönlü soruşturma başlattı.

        İstanbul Bayrampaşa’da tüyler ürperten bir olay ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, sabah saatlerinde polise bir ihbar geldi.

        Gelen ihbarda, eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir evde bir ceset olduğu bildirildi. Polis ekipleri hızla olay yerine gitti.

        DONDURUCUDA CESET BULUNDU

        Olay yerine giden polis ekipleri, tüyler ürperten bir olayla karşılaştı. Dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Cesedin kime ait olduğu yönde çalışma yapıldı.

        Dondurucunun bulunduğu ev kime ait tüm bilgiler elde edildi. Olaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri dahil oldu.

        Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

        #ceset
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