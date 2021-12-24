Son dakika: Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kar yağışının yoğun olarak etkili olduğu il ve ilçelerde, valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalarla eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

GİRESUN

Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı ile köy okullarında eğitime 24 Aralık Cuma ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çanakçı ilçesinin tamamında okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Keşap, Espiye, Yağlıdere, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerindeki köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, bu ilçelerin merkezlerinde bulunan okullarda ise eğitime devam edileceği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise bir gün izinli sayılacağı ifade edildi.

ORDU

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kar yağışı dolayısıyla eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Mesudiye ilçesinde eğitim öğretime 24 Aralık Cuma günü bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçedeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ZONGULDAK

Zonguldak etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez, Devrek, Kilimli, Çaycuma, Gökçebey ve Alaplı ilçelerinde yarın sadece taşımalı eğitime, Ereğli ilçesinde ise ilk ve orta dereceli tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kentte 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle merkez, Kilimli, Çaycuma, Devrek, Gökçebey ve Alaplı ilçelerinde yarın sadece taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Ereğli ilçesinde ise ilk ve orta dereceli tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacağı açıklandı.

ARTVİN

Artvin merkez ve bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan aşırı soğuk havaya bağlı olarak meydana gelen buzlanma ve kar yağışı nedeniyle Artvin merkez ile Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde bugün eğitim öğretime bir gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yerleşim yerlerindeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BARTIN

Bartın’da, yoğun kar yağışı sonrası don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okullara yarın ara verildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte bu gece ve yarın sabah saatlerinde don ve buzlanma olayının ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, ilimizde bu gece ve yarın sabah saatlerinde don ve buzlanma olayının ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde sadece taşımalı eğitim öğretim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime 24 Aralık Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Küre, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün de ara verildi.

Kastamonu’da özellikle sahil bölgesinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda da aksaklıklar yaşanıyor. Bu kapsamda Kastamonu'nun Küre, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bugünde ara verildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Küre, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, iki gündür eğitim ve öğretime ara verilirken 24 Aralık Cuma günü olan bugün de ara verildiği öğrenildi.