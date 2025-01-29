Bedirhan Şener'e istenen ceza belli oldu! Başkentte anneannesini silahla öldüren, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı mütalaasında Şener'in, annesi Berrin Şener'i de öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi

Anadolu Ajansı Giriş: 29.01.2025 - 16:23 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:23 facebook

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