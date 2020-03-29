Işıklar, doğa ve insan için kapatıldı

HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla belediyelere koronavirüs salgını ile mücadele için kaynak sağlandı. Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinden borçlarına karşılık yapılan kesinti, 3 ay boyunca yapılmayacak.

Nisan, Mayıs, Haziran aylarında bu kesintinin yapılmayacağı belirtilen kararda, "Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesintilere ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esasların yürürlüğe konulmasına 5779 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.