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HaberlerEnerjiSON DAKİKA! Benzine zam kapıda

Benzine zam kapıda

HABERTURK.COM

Benzin fiyatları tırmanışa geçti. Uluslararası alanda yaşanan gerginlikler hem Brent petrol hem de ürün fiyatını yukarı doğru itmeye devam ediyor. Bu nedenle benzinde, geçen hafta gündeme gelen 19-20 kuruşluk zam ihtiyacı da büyüdü. 27 kuruşa çıktı. Devlet, ya bu artışı pompa fiyatlarına yansıtacak ya da “eşel mobil”i işletip ÖTV gelirlerinden feragat edecek ve fiyatı sabit tutacak. Devletin atacağı adım akşam saatlerinde belli olacak. Olcay Aydilek'in haberi

benzin

Uluslararası piyasalarda haziran ayının ilk yarısında benzinin ton fiyatı 580 dolara kadar geriledi. Aynı dönemde Brent petrolde de gevşeme görüldü. Brent petrol 59 dolara kadar geriledi. Bu dönemde akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi. 

GERGİNLİK ARTTI

Dünyanın değişik bölgelerinde son günlerde ortaya çıkan gerginlik, enerji fiyatlarını vurdu. Brent petrol, tırmanışa geçti ve 66 doları aştı. Uluslar arası piyasalarda benzinin ton fiyatı, 580 dolardan önce 620 dolara çıktı. Tırmanış devam etti ve halen 642 dolara kadar yükseldi.

ZAM İHTİYACI ARTTI

Bu nedenle benzinde, geçen hafta gündeme gelen 19-20 kuruşluk zam ihtiyacı da büyüdü. 27 kuruşa yükseldi. Devlet, ya bu artışı pompa fiyatlarına yansıtacak ya da “eşel mobil”i işletip ÖTV gelirlerinden feragat edecek ve böylece fiyatı sabit tutacak. Devletin atacağı adım akşam saatlerinde belli olacak.

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