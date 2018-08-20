Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Fabri'nin Fulham'a transferi sonrası kaleci arayışlarına başlayan Siyah-Beyazlılar'ın, Loris Karius için Liverpool'la anlaşma sağladığı öğrenildi.

Bip Spor'un haberine göre Beşiktaş, Alman kaleciyi 2 yıllığına kiralamak için İngiliz ekibine 2 milyon euro ödeyecek. Karius'a ise yıllık 1.4 milyon euro ödeneceği belirtildi.

Stuttgart ve Manchester City'nin genç takımlarında oynadıktan sonra 2012'de bonservissiz olarak Mainz'a giden Karius, 2016'da 6,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu.

Loris Karius, geçen sezon Real Madrid'in Liverpool'u 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu maçta yediği hatalı gollerle gündem olmuştu.

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