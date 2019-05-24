Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak Beşiktaş 4 futbolcusundan yoksun olarak sahaya çıkacak.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Medel, Dorukhan ve Gökhan Gönül sakatlıkları sebebiyle Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmadı.
24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR