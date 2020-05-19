Beşiktaş Kulübü dün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamada, "18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir." denildi.

BAŞKAN ÇEBİ'NİN DURUMU KESİN TEST SONUCUYLA AÇIKLANACAK

Daha önce Kovid-19 teşhisi konan başkan Ahmet Nur Çebi'nin durumuyla ilgili de bir bilgilendirme yapıldı. Ahmet Nur Çebi için yapılan açıklamada "Kulübümüzün yaptığı testte daha önce pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarımızın testi negatife dönmüş olup, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin kesin test sonucu belli olunca açıklama yapılacaktır" denildi.

YARIN ANTRENMAN VAR

Beşiktaş, Kovid-19 vakaları sonrasında ara verdiği antrenmanlara da başlıyor. Siyah-beyazılar yarın 17.00'de sahaya inerek bir çalışma gerçekleştirecek.