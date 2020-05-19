Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol
ABONE OL

Son dakika: Beşiktaş'taki Kovid-19 vakaları da dahil tüm sonuçlar negatif geldi

Beşiktaş son dakika açıklaması yaparak gerçekleştirilen testlerde daha önce Kovid-19 bulguları rastlananlar da dahil olmak üzere tüm personelin sonuçlarının negatif olduğunu duyurdu! Siyah-beyazlılar, başkan Ahmet Nur Çebi'nin durumunu ise kesin test sonucu belli olunca açıklayacaklarını belirtti

Beşiktaş'taki

Beşiktaş Kulübü dün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamada, "18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir." denildi.

BAŞKAN ÇEBİ'NİN DURUMU KESİN TEST SONUCUYLA AÇIKLANACAK

Daha önce Kovid-19 teşhisi konan başkan Ahmet Nur Çebi'nin durumuyla ilgili de bir bilgilendirme yapıldı. Ahmet Nur Çebi için yapılan açıklamada "Kulübümüzün yaptığı testte daha önce pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarımızın testi negatife dönmüş olup, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin kesin test sonucu belli olunca açıklama yapılacaktır" denildi.

YARIN ANTRENMAN VAR

Beşiktaş, Kovid-19 vakaları sonrasında ara verdiği antrenmanlara da başlıyor. Siyah-beyazılar yarın 17.00'de sahaya inerek bir çalışma gerçekleştirecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yok böyle bir skor: 31-0!
FUTBOLYok böyle bir skor!
22 yaşındaki Leon Bailey'nin mucizevi hikayesi...
FUTBOLLeon Bailey'nin mucizevi hikayesi...
SON DAKİKA! Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması
FUTBOLSağlık durumu için açıklama
Beşiktaş, N'Sakala ile her konuda anlaştı!
FUTBOLBeşiktaş'ta ilk transfer
Galatasaray ve Fenerbahçe transferde rakip oldu
FUTBOLTransferde rakip oldular!
Watford kaptanı Deeney antrenmanlara katılmayacak
FUTBOLİdmanlara çıkmaya korona reddi!
Kuyt Fenerbahçe'ye geliyor mu?
FUTBOLKuyt Fenerbahçe'ye geliyor mu?
Son dakika haberi Fenerbahçe'de tüm sonuçlar negatif!
FUTBOLFenerbahçe'de tüm sonuçlar negatif!
Galatasaray'dan "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası
FUTBOLGalatasaray 'taraftarlı' oynayacak!
Son dakika haberi TFF ve kulüpler arasında kritik toplantı!
FUTBOLTFF ve kulüpler arasında kritik toplantı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X