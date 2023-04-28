Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'tan TFF'ye hakem çağrısı! "Ali Şansalan'ı baskı altına almaya çalışıyorlar"
ABONE OL

Beşiktaş'tan TFF'ye hakem çağrısı! "Ali Şansalan'ı baskı altına almaya çalışıyorlar"

Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi’nin Galatasaray derbisine Ali Şansalan’ın atanmasını istediği yönündeki haberlere sert tepki gösterdi. Ali Şansalan'ın baskı altına alınmaya çalışıldığını belirten siyah-beyazlılar, derbinin hakeminin değiştirilmesini talep etti.

Son dakika: Beşiktaş'tan TFF'ye hakem çağrısı!
HABERTURK.COM

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Futboluna Pusu Kültürünü Getirenlere Geçit Yok

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasındaki rakibimiz Galatasaray’ın, medyadaki kalemşörlerinin ve sosyal medyadaki trollerinin aldıkları talimat sonrası planlı olarak aynı anda başlattıkları algı operasyonunda dozu her geçen gün artırdıklarını dikkatle takip etmekteyiz.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin derbiye Ali Şansalan’ın atanmasını istediği şeklinde aslı astarı olmayan bir iddiayı ortaya atmak suretiyle kirli kumpasın fitilini ateşleyenler, bu kez yapay zeka marifetiyle müsabakanın hakemi ilan edilen Ali Şansalan’ı baskı altına almaya çalışarak sahneledikleri kirli oyunda ikinci perdeyi açmışlardır.

Hakem Ali Şansalan’ın başta Galatasaray cenahı olmak üzere son olarak onlara eklemlenen Fenerbahçe cephesinden günlerdir kendisi hakkında yapılan spekülasyonlardan olumsuz etkilenmiş bir halde sahaya çıkacağı düşüncesindeyiz. Bu düşünceden hareketle, adil bir yönetim tarzı ile bilinen Ali Şansalan’ın zirve mücadelesinde büyük önem taşıyan maçta adaleti sağlıklı tesis edebilecek akılla bir yönetim sergileyip sergileyemeyeceği konusunda endişe duymaktayız.

Beşiktaş JK olarak; sistematik şekilde yıpratılan ve baskı altına alınmak istenen hakem Ali Şansalan’ın yerine derbiyi başka bir hakemin yönetmesinde bir sakınca görmüyoruz ve buna muhalefet etmeyeceğimizi beyan ederiz.

Kalemşörleri ve trolleri aracılığıyla Şansalan’ı istemediğini belli eden rakibimizin de bu çağrımızı olumlu bularak destekleyeceğini düşünmekteyiz.

Yeri gelmişken belirtmek isteriz ki; ligi bitirtmeyeceklerini söyleyenler istediklerini elde edince kapalı kapılar ardına saklanma yolunu seçmişlerdir.

Bu yöntem bize hiç de yabancı gelmemektedir. Bu tavıra rakibimizin geçmiş yönetimlerinde de geçmiş teknik direktörlerinde de defalarca şahit olduk.

“Lig sonunda her şeyi açıklayacağız” diyenler şampiyon olduktan sonra adeta ortadan kayboldular.

Karşımızdaki rakip aynı, yöntem aynı. Şimdi de “Belgeleri açıklarız” tehditleri savuruyorlar."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...
FUTBOL Yıldız savaşları!
Beşiktaş'a Onur Bulut müjdesi! UÇK, Kayserispor'u haksız buldu
FUTBOL UÇK'dan Onur Bulut kararı!
Manchester United'da gündem Wout Weghorst: Kalmayı hak etmedi!
FUTBOL Kalmayı hak etmedi!
Vincent Aboubakar Galatasaray derbisinde ilki başarmak istiyor!
FUTBOL Dev derbide ilk peşinde!
Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
FUTBOL Napoli'de şampiyonluk coşkusu başladı!
Beşiktaş'ın şifresi: İlk gol!
FUTBOL Beşiktaş'ın şifresi: İlk gol!
Okan Buruk'un imha planı netleşiyor
FUTBOL Buruk'un imha planı netleşiyor
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'dan Gomis açıklaması
FUTBOL Erden Timur'dan Gomis açıklaması
Steven Caulker'dan çarpıcı itiraflar! Fenerbahçe, Galatasaray, Vitor Pereira, Andrea Pirlo... - Spor Haberleri
FUTBOL Çarpıcı itiraflar! F.Bahçe, G.Saray...
Al Nassr Başkanı, Cristiano Ronaldo'dan dolayı istifa etti!
FUTBOL Al Nassr'da 'Ronaldo' istifası!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.