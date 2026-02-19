Canlı
        Beykoz'da kamyon TIR'a arkadan çarptı!

        Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyon TIR'a arkadan çarptı. Kazada sıkışarak yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 07:57 Güncelleme: 19.02.2026 - 08:29
        Beykoz'da kamyon TIR'a arkadan çarptı!
        Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyon TIR'a arkadan çarptı. Kazada sıkışarak yaralanan kamyon şoförü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, 06.45 sıralarında Beykoz Riva kavşağında meydana geldi.

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyon, TIR'a arkadan çarptı.

        Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sıkışarak yaralanan kamyon şoförünü kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

        Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralıyı hastaneye kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, kazadan dolayı trafiği iki şeritten kontrollü olarak sağladı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

