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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Beyoğlu'nda dehşet! Nalbur kurşun yağdırdı! - Haberler
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Beyoğlu'nda dehşet! Nalbur kurşun yağdırdı!

İstanbul Beyoğlu'nda iddiaya göre iki gün önce nalbur dükkanı sahibi ile inşaat işçileri arasında kavga çıktı. Kapanan olayın ardından bu sabah husumetli taraflar tekrar karşılaştı. Yine kavga eden taraflardan nalbur dükkanı sahibi, inşaat işçisini öldürüp olay yerinden kaçtı. Polis olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemleri alıp inceleme başlattı

SON DAKİKA! Beyoğlu'nda dehşet! Nalbur kurşun yağdırdı! - Haberler
DHA

İstanbul Beyoğlu'ndaki Piripaşa Mahallesi'nde, inşaatta çalışanlarla nalbur dükkanı sahibi arasında iki gün önce, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sopalı kavgaya dönerken, iki kişi yaralandı.

Bu sabah saat 09.00 sıralarında nalbur dükkanı sahibi inşaatın önüne gelerek husumetli olduğu kişilerle tartışmaya başladı.

NALBUR İŞÇİLERE ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere göre çıkan kavgada inşaattakiler nalbur sahibinin aracına taş, tuğla ve demir attı. Kavga sırasında inşaat çalışanlarından biri silahla vurularak ağır yaralandı. Saldırgan nalbur kaçarken olay yerine gelen polis ekipleri emniyet şeridi çekerek çevre güvenliği aldıktan sonra inceleme yaptı.

POLİS, KATİL ZANLISINI ARIYOR

Olay sonrası hemen alt sokaktaki nalbur dükkanına giden bir inşaat çalışanı dükkan önündeki tuğla ve malzemeleri devirip dükkanı taşladı. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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