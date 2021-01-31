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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Bıçaklanan yaralıya bir garip müdahale! - Haberler
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Bir garip müdahale! Bıçaklanan yaralıyı yürütmek isteyince...

İstanbul Zeytinburnu'nda bir parkta yürüyen yabancı uyruklu bir kişinin etrafı gaspçılarla sarıldı. Cep telefonu ve parasını almak isteyen kişilere direnen yabancı uyruklu kişi bıçaklandı. Bekçiler tarafından parkta kan kaybı yaşarken bulunan kişi için ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kişiyi önce ayağa kaldırarak ambulansa yürüyerek götürmek istedi. Sağlık görevlisinin koluna girdiği yaralı bir anda kendisinden geçerek yere düştü. Ardından sağlık görevlileri sedye getirerek yaralıyı ambulansa taşıdı

SON DAKİKA: Bıçaklanan yaralıya bir garip müdahale! - Haberler
Bıçaklanan yaralıya bir garip müdahale!
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DHA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde parkta yürüyen yabancı uyruklu gaspçıların saldırısında bıçakla yaralandı. Bekçiler tarafından parkta kan kaybı yaşarken bulunan kişi, ambulansla yürüyerek götürülmek istenince yere düştü. Şahıs daha sonra getirilen sedye ile ambulansa taşındı.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 23.00 sıralarında Zeytinburnu Zeytin Park içinde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi parkta yürüdüğü sırada etrafını gaspçılar sardı. Şahıs, kendisinden cep telefonunu ve parasını isteyen kişilere direnmeye başladı.

Bu sırada gaspçılardan biri cebinden bıçağı çıkartarak yabancı uyruklu kişiyi karın boşluğundan bıçakladı. Parkta devriye gezen gece bekçileri yerde bir kişinin yattığını görünce ambulansa haber verdi.

AMBULANSA AYAKTA GÖTÜRÜLMEK İSTENEN YARALI YERE DÜŞTÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kişiyi önce ayağa kaldırarak ambulansa yürüyerek götürmek istedi. Sağlık görevlisinin koluna girdiği yaralı bir anda kendisinden geçerek yere düştü.

Ardından sağlık görevlileri sedye getirerek yaralıyı ambulansa taşıdı. Yaralı kişi ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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