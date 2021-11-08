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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Bıçaklı dehşetin zanlısı kuzen çıktı
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Kocaeli'deki bıçaklı dehşetin zanlısı kuzen çıktı

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Ali Kemal Bayır'ı kalbinden ve boğazından defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra cansız bedenini fındık bahçesine bıraktığı öne sürülen şüpheli kuzen çıktı. Ö.B., jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı

SON DAKİKA: Bıçaklı dehşetin zanlısı kuzen çıktı
Bıçaklı dehşetin zanlısı kuzen çıktı
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AA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuzenini bıçakla öldürüp cesedini fındık bahçesine bıraktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Ballar Burmageçit mevkisinde dün fındık tarlasında hareketsiz halde yatan bir kişi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi ve boğazında çok sayıda bıçak darbesi bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

ŞÜPHELİ KUZEN ÇIKTI

Jandarma ekiplerince Ali Kemal Bayır'a (44) ait olduğu belirlenen cansız beden, inceleme sonrası Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bayır'ın ölümüne ilişkin jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bölgede yapılan teknik takibin ardından Bayır'ın kuzeni Ö.B. operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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