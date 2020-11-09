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HaberlerDünyaSON DAKİKA! Biden'a 6 ülkeden henüz tebrik yok! - Haberler
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Biden'a 6 ülkeden henüz tebrik yok!

Son dakika haberler.... ABD'deki başkanlık seçimlerinden resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Joe Biden başkan seçildi. Biden'ın başkanlığı birçok başkent tarafından gönderilen tebrik mesajlarıyla resmen kutlanırken, içlerinde Türkiye'nin de olduğu 6 ülke henüz bir tebrik mesajı yayınlamadı

SON DAKİKA! Biden'a 6 ülkeden henüz tebrik yok! - Haberler
Biden'a 6 ülkeden henüz tebrik yok!
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HABERTURK.COM

ABD'de tartışmalı başkanlık seçimleri sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri Demokratların adayı Joe Biden kazandı.

Biden'ın seçimleri kazandığının açıklanmasının üzerinden 36 saatten fazla bir süre geçmesine rağmen, içlerinde Türkiye'nin de olduğu 6 ülkeden henüz bir tebrik mesajı yayınlanmadı. Ankara'dan konuyla ilgili gelen tek açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan gelirken, Oktay iki ülke arasındaki ilişkilerin şahıslarla ilgili olmadığını ve ilişkilerde var olan kanalların kullanılmaya devam edeceğini söyledi.

Seçim sonuçlarının belli olmasından bir süre önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da benzer bir açıklama yapmıştı.

Bu iki açıklama dışında Ankara'dan ABD seçimlerine yönelik herhangi bir açıklama veya kutlama mesajı yayınlanmazken, Bloomberg'de yer alan habere göre herhangi bir tebrik mesajı yayınlamayan diğer ülkeler Brezilya, Rusya, Çin, Meksika ve Kuzey Kore oldu.

BREZİLYA

Sıklıkla Brezilyalı Trump olarak anılan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro seçimlerden önce Trump'ın kazanmasını umduğunu söylemişti. Seçimlerden sonra ise 7 Kasım'da yaptığı kısa açıklamada, "Ben Brezilya'daki en önemli insan değilim, tıpkı Trump'ın dünyadaki en önemli insan olmaması gibi" ifadelerini kullandı.

ÇİN

Trump'ın 2016'da kazandığı seçimlerin ardından ilk gün tebrik mesajı yayınlayan Pekin yönetimi de ABD seçimlerine temkinli yaklaşan yönetimlerden biri oldu. Pekin'den yapılan açıklamalarda seçimlerden sonra oluşacak yargı süreçlerine dikkat çekildi.

Çin hükümeti, Biden yönetimindeki ABD'nin Hong Kong ve Uygur Türkleri konusunda baskıyı artırabileceğini ayrıca Washington'ın Tayvan ile ilişkileri geliştirmeye devam etme politikası izleyeceğini düşünüyor.

MEKSİKA

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Biden'ı kutlamak konusunda aceleci davranmak istemediğini ve seçim sürecinin sonunu bekleyeceğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika hükümetini Orta Amerika'dan gelen göç dalgası konusunda sıklıkla suçlasa da, Obrador'la ilişkisini 'inanılmaz' olarak tanımlamıştı.

Meksika hükümetinin ihtiyatlı tutumuna rağmen, Biden yönetiminin Meksika ürünlerinin ihracı konusunda daha olumlu bir hava oluşturabileceği beklentisiyle Meksika Pesosu seçim sonuçlarının ardından değer kazandı.

KUZEY KORE

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığından en çok faydalanan isimlerden biri de Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'du. Kim, başkanlığı süresince üç kez Trump'la zirve düzenlemiş, Amerikan medyasında iki liderin mektuplaştıklarına yönelik haberler yer almıştı.

Washington'ın uzun yıllardan bu yana zorlu ilişkilere sahip olduğu Pyongyang'ın seçimler konusunda uzun bir süre daha sessiz kalması sürpriz olmayacak.

RUSYA

Dört yıl boyunca geniş çaplı bir Trump-Putin zirvesi göremesek bile, iki ülke ilişkilerinde eskiye nazaran daha yumuşak bir süreç yaşandığı gözlenmişti.

2016'da Trump'ın seçimleri Putin'in yardımıyla kazandığı yönünde birçok iddia ortaya atılmıştı. Trump yönetimi süresince Rusya, Ortadoğu'da Ukrayna'da ve Doğu Avrupa'daki ayak izlerinin genişliğini artırmış, Trump ise birçok kez Putin'i kınamayı reddetmişti.

Son olarak Kremlin'den yapılan açıklamada, seçim sonuçları resmileşmeden yorum yapmanın doğru olmayacağı belirtildi ve Trump'ın sonuçları mahkemeye taşıyacağı yönündeki açıklamaları hatırlatıldı.

Biden döneminde ABD-Rusya ilişkilerinin daha zorlu bir sürece girmesi bekleniyor.

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