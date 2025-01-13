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        Haberler Dünya Biden: Gazze'de ateşkes an meselesi | Dış Haberler

        Biden: Gazze'de ateşkes an meselesi

        ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada "Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması için çalışıyoruz, anlaşmanın hayata geçmesi an meselesi." dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.01.2025 - 22:53 Güncelleme: 13.01.2025 - 23:22
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        Biden: Gazze'de ateşkes an meselesi
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        ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkesin an meselesi olduğunu belirtirken, İsrailli rehinelerin bırakılması için çalıştıklarını ifade etti.

        Biden "Ateşkes için çok çabalıyoruz. Bu savaşta büyük eziyetler çeken Filistinlilere insani yardımın ulaşması için görüşüyoruz. Filistinliler cehennemden geçti. Onlar barışı hak ediyor. Kendi kaderlerini belirleme hakları var. Diğer yandan İsrailliler de güvenliği ve barışı hak ediyor. Rehineler ile aileleri bir araya gelmeli." dedi.

        ABD Başkanı Joe Biden ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasındaki görüşmede Gazze'de bir an önce ateşkes anlaşmasının sağlanmasına yönelik son durum ele alındı.

        Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Katar Emiri Şeyh Temim arasındaki telefon görüşmesinde Gazze'deki son durum değerlendirildi.

        Açıklamaya göre Biden ile Şeyh Temim, Gazze'de bir an önce ateşkes anlaşmasına ulaşılması gerektiği konusunda mutabık kalırken, ateşkes anlaşmasıyla birlikte esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımların girmesi ile ilgili başlıkları ele aldı.

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        Katar'ın Gazze'de ateşkes sürecinde gösterdiği liderliği takdir ettiğini belirten Biden, ABD ile Katar'ın bu konudaki ortak çabalarının süreceği mesajını verdi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkes konusundaki son durumu değerlendiren ABD Başkanı Biden, ateşkes anlaşmasına bir an önce varılması gerektiğini belirtmişti.

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini açıklamıştı.

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