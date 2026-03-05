Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bilecik’te fabrikada patlama: 1’i ağır 2 işçi yaralandı

        Bilecik’te fabrikada patlama: 1’i ağır 2 işçi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Fabrikada patlama: 1'i ağır 2 yaralı

        Bilecik’in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 2 işçi yaralandı.

        OCAK BÖLÜMÜNDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

        Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesi Poyra Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde vardiya sırasında ocak bölümünde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Vardiyada toplam 16 personelin bulunduğu, bunlardan 4’ünün ocak bölümünde görev yaptığı öğrenildi. Patlamada Dorukan A. ağır yaralanırken, Tarık A. ise hafif şekilde yaralandı. Entübe edilen Dorukan A. hayati tehlikesi nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, Tarık A. ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Çekmeköy'de lisede bıçaklı saldırıda ağır yaralanan öğretmen hayatını kaybetti

        Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen saldırıda 17 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 1 öğretmen ile 1 öğrencinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. (İHA) 

        #bilecik
        #Son dakika haberler
