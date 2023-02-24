"8 KOLON ÇATLAK"

Apartmandaki 4 kolonun tuğladan yapıldığını belirten Bahaddin Ersöz (45) ise "Binamızın 4 tane kolonu tuğladan yapılmış ve geriye kalan 8 kolonumuzun hepsi de çatlamış. Tüm kolonlar patlamış. 18 dairemiz var ve altta da 2 dükkan var. Bütün daireleri gezdik. Çoğu duvarlar yere düşmüş ve dairede bütün kolonlar patlak. Kimi dairede 2 kimi dairede 3 kolon patlak. Biz şunu istiyoruz; insan hayatı bu kadar ucuzsa bu insanlar niye dışarıda? Burayı yaptıran mimar, müteahhit, bize satan insan, şu ana kadar niye kimse onlarla bir diyalog halinde olmamışlar? Bunların bir an önce yargılanmasını istiyoruz. Bina sakinleri olarak dilekçelerimizi yazdık. Binayı yapan mimar ve bize bu evleri satan insanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Dilekçelerimizi de teslim ettik bugün" dedi.