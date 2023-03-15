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Binali Yıldırım'ın annesi vefat etti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım hayatını kaybetti

Son dakika: Binali Yıldırım'ın annesi vefat etti
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AA

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle İstanbul'da tedavi gören Fahriye Yıldırım, bugün vefat etti.

Yılıdırım'ın cenazesi, Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

TAZİYE MESAJLARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Genel Başkanvekilimiz Sn Binali Yıldırım’ın annesi Fahriye (Dursune) Yıldırım hanımefendinin vefatını teessürle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Genel Başkanvekilimiz @BY olmak üzere tüm ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Merhumenin mekanı cennet olsun.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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