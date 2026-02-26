Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bingöl’de otomobil iş yerine girdi: 5 yaralı

        Bingöl’de otomobil iş yerine girdi: 5 yaralı

        Bingöl'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir iş yerine girdi. Kazada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 12:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil iş yerine girdi: 5 yaralı

        Bingöl'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir iş yerine girdi. Kazada 5 kişi yaralandı.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        Kaza, Bingöl-Elazığ karayolu Bilaloğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan bir iş yerine girdi. İhbar edilmesi üzerine olay yerine UMKE, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adliyeden çalınan altınların kaynağı ortaya çıktı

        İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet deposundan çalınan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün göçmen kaçakçılığı operasyonunda ele geçirildiği ortaya çıktı  

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin