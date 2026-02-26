Bingöl'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir iş yerine girdi. Kazada 5 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, Bingöl-Elazığ karayolu Bilaloğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan bir iş yerine girdi. İhbar edilmesi üzerine olay yerine UMKE, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.