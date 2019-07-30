Son dakika... Bir haftadır boynunda kavanozla yaşıyordu! İyi ki varsınız! - Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki İsmet İnönü Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde, çöp konteynerinin yanında süt içmeye çalışırken boynuna takılan kavanoz parçasıyla bir haftadır yaşamını sürdüren kediyi kurtarmak için mahalleli ve itfaiye ekipleri harekete geçti.

KEDİ İÇİN HERKES HAREKETE GEÇTİ

İHA'daki habere göre kedi için İskenderun Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi, İskenderun Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi tarafından çalışma başlatıldı.

30 KİŞİ, "KÖMÜR"Ü KURTARMAYA ÇALIŞTI

Mahalleli tarafından ormanlık alana mama bırakıldı. Kedinin gelmesi için mahallede mangal bile yakıldı. Kedinin yakalanması için uyutucu iğne düşünüldü ancak ölebileceği ihtimali üzerine bundan vazgeçildi. 30 kişi, gece gündüz "Kömür" ismini verdikleri sokak kedisini kurtarmak için adeta seferber oldu.

KURTULDU VE ORMANA KAÇTI

Son olarak kedi, ekiplerce ağ benzeri file kullanılarak yakalanmaya çalışıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren yakalama çalışmalarına, kedinin ormanlık alana kaçması üzerine ara verildi. Bir süre sonra tekrar çalışma başlatan itfaiye ekipleri, Şahin Tepesi bölgesinde kediyi yakaladı. Boynundaki kavanoz parçası çıkarılır çıkarılmaz itfaiye ekiplerinin elinden kurtulan kedi kaçarak uzaklaştı.