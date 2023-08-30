Çanakkale ve Kütahya'da orman yangını çıktı! İzmir'deki yangının kontrol altına alınmasının ardından bu kez de Kütahya ve Çanakkale'de orman yangını çıktı. Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alınırken Kütahya'daki alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 30.08.2023 - 16:40 Güncelleme: 30.08.2023 - 18:30 facebook

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