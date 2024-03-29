Coğrafi olarak aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içinde artçı ve bağımsız depremler meydana geliyor. Türkiye ve komşularında yaşanan sarsıntılar endişeye neden oluyor. Yurdumuzda yaşanan son dakika deprem listesini haberimizde derledik. İşte, 30 Mart 2024 anlık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...