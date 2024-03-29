Kahramanmaraş ve Çankırı'da deprem! 30 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri gün içinde gelmeye devam ediyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorularına yanıt arıyor. Gün içinde yaşanan en son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyuruluyor. İşte, 30 Mart 2024 Türkiye'de yaşanan son depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü...
Coğrafi olarak aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içinde artçı ve bağımsız depremler meydana geliyor. Türkiye ve komşularında yaşanan sarsıntılar endişeye neden oluyor. Yurdumuzda yaşanan son dakika deprem listesini haberimizde derledik. İşte, 30 Mart 2024 anlık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
ÇANKIRI MERKEZ SALLANDI
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 08:03'te Çankırı'nın Merkez ilçesinde 1.7 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremin derinliği 7.02 KM olarak ölçüldü.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:32'de Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 KM olarak kaydedildi.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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