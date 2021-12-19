Birçok ilçede eğitime kar engeli 0:00 / 0:00

İHA

Tunceli’de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 90 köy yolu ulaşıma kapanırken, yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçesindeki tüm okullar, bir gün süreyle tatil ilan edildi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Pülümür-Erzincan arasında bulunan Muti köprüsü ile Tunceli-Karaoğlan-Ovacık karayolu araç trafiğine kapatıldı.

KONYA

Konya'da etkili kar yağışı nedeniyle 26 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitimin yarın uzaktan yapılacağı bildirildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı merkez ilçeler Selçuklu, Karatay, Meram ile Seydişehir, Beyşehir, Derebucak, Hadim, Altınekin, Ahırlı, Yunak, Derbent, Çeltik, Akören, Sarayönü, Yalıhüyük, Bozkır, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Akşehir, Çumra, Cihanbeyli, Taşkent, Güneysınır, Tuzlukçu, Hüyük ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 20 Aralık 2021 Pazartesi eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

BİNGÖL

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Karlıova ilçesi genelinde 20 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün için idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AKSARAY

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ortaköy Kaymakamlığı tarafından, yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın olmak üzere eğitime bir gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

KARAMAN

Karaman’ın Başyayla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi.

Başyayla Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Kaymakamlık resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklamada bulunarak, "İlçemiz genelinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullar 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir." dendi.