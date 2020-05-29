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HaberlerParaSon dakika! Birinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
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Birinci çeyrek büyüme verileri açıklandı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.5 büyüdü. Beklenti yüzde 5.2 büyümeydi. Türkiye'de Covid-19 ilk olarak 10 Mart'ta görülmüş, Türkiye pandemiden Mart ayının ikinci yarısından sonra etkilenmeye başlamıştı

son dakika
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK),ocak-mart dönemini kapsayan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdü. Piyasa beklentisi yüzde 5.2 büyümeydi. Türkiye'de Covid-19 ilk olarak 10 Mart'ta görülmüş, Türkiye pandemiden Mart ayının ikinci yarısından sonra etkilenmeye başlamıştı.

SANAYİ 1. ÇEYREKTE YÜZDE 6.2 BÜYÜDÜ

DEVLET HARCAMALARI YÜZDE 6.2 ARTTI

Devletin nihai tüketim harcamaları, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6.2 arttı. Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları yüzde 5.1 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1.4 azaldı.

İHRACATTA DÜŞÜŞ

Mal ve hizmet ithalatı, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22.1 arttı ihracatı ise yüzde 1.0 azaldı.

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