Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK),ocak-mart dönemini kapsayan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdü. Piyasa beklentisi yüzde 5.2 büyümeydi. Türkiye'de Covid-19 ilk olarak 10 Mart'ta görülmüş, Türkiye pandemiden Mart ayının ikinci yarısından sonra etkilenmeye başlamıştı.
SANAYİ 1. ÇEYREKTE YÜZDE 6.2 BÜYÜDÜ
DEVLET HARCAMALARI YÜZDE 6.2 ARTTI
Devletin nihai tüketim harcamaları, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6.2 arttı. Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları yüzde 5.1 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1.4 azaldı.
İHRACATTA DÜŞÜŞ
Mal ve hizmet ithalatı, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22.1 arttı ihracatı ise yüzde 1.0 azaldı.
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